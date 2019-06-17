Тегеран объявил об очередном сокращении обязательств по соглашению о ядерной программе

Иран намерен увеличить мощности по производству низкообогащенного урана 27 июня, сообщил в понедельник в эфире государственного телевидения пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.
По его словам, Иран также намерен наращивать темпы обогащения урана.
В частности, Камалванди отметил, что с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.
Ранее иранские СМИ сообщали, что в первом после 8 мая докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран остается в рамках ограничений, и инспекторы международного агентства по-прежнему имеют доступ к иранским ядерным объектам.
Согласно докладу, по состоянию на 26 мая запасы тяжелой воды в Иране составляли 125 тонн против 124 тонн в феврале при разрешенных 130 тоннах. На 20 мая у Ирана было 174 кг низкообогащенного урана против 163 кг в феврале при разрешенных 300 кг.
8 мая Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду прежде всего создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
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