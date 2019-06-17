Оппозиция в Грузии возражает против визита парламентариев РФ в Тбилиси

В грузинском парламенте представители оппозиционной фракции "Европейская Грузия" назвали нежелательным предстоящий визит делегации депутатов Госдумы РФ в Тбилиси с целью участия 19-22 июня в работе генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Как заявил журналистам в понедельник представитель "Европейской Грузии" Георгий Канделаки, визит российской парламентской делегации в Грузию "нежелателен" и "причинит урон как суверенитету страны, так и международному авторитету".

По его словам, речь идет о нескольких российских депутатах, включая Сергея Гаврилова и зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепу.

"По нашей информации, Гаврилов посещал Абхазию и участвовал в войне против Грузии. Он также бывал и в других горячих точках - Приднестровье и Косово", - сказал Канделаки. Он отметил, что Гаврилов активно выступает против признания различными Церквями автокефалии украинской Церкви.

Грузинский депутат уверен, что Гаврилов и в Тбилиси попытается лоббировать действия против украинской автокефалии.

Что касается Чепы, то, как заявил Канделаки, он известен своей "антиукраинской активностью".

Ранее представитель грузинского парламентского большинства Закария Куцнашвили сообщил журналистам, что 26-я Генассамблея МАП пройдет в Тбилиси 19-22 июня. По его информации, участие в Генассамблее примут парламентарии из 23 стран.