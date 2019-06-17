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Финансы 17.06.2019 14:30

Венесуэла вводит в обращение новые купюры на фоне гиперинфляции

Центральный банк Венесуэлы на прошлой неделе начал вводить в обращение новые купюры крупных номиналов на фоне гиперинфляции в стране.

Банкноты будут иметь номинал 10 тыс. боливаров, 20 тыс. боливаров и 50 тыс. боливаров.

В августе 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро провел деноминацию в соотношении 100 тыс. боливаров к 1. После этого самый крупный номинал имела купюра в 500 боливаров, сообщает Deutsche Welle.

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в стране составляет 40 тыс. боливаров. На эту сумму можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо, отмечает информагентство AFP.

Результатом глубокого экономического кризиса в Венесуэле стал стремительный рост потребительских цен. По итогам 2018 года инфляция в стране превысила 130 тыс. процентов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВАЛЮТА, КУПЮРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]