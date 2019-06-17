Венесуэла вводит в обращение новые купюры на фоне гиперинфляции

Центральный банк Венесуэлы на прошлой неделе начал вводить в обращение новые купюры крупных номиналов на фоне гиперинфляции в стране.
Банкноты будут иметь номинал 10 тыс. боливаров, 20 тыс. боливаров и 50 тыс. боливаров.
В августе 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро провел деноминацию в соотношении 100 тыс. боливаров к 1. После этого самый крупный номинал имела купюра в 500 боливаров, сообщает Deutsche Welle.
В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в стране составляет 40 тыс. боливаров. На эту сумму можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо, отмечает информагентство AFP.
Результатом глубокого экономического кризиса в Венесуэле стал стремительный рост потребительских цен. По итогам 2018 года инфляция в стране превысила 130 тыс. процентов.
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