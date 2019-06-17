Новая стратегия ЕС предусматривает расширение сотрудничества с Центральной Азией

Европейский совет в понедельник принял новую стратегию в отношении Центральной Азии, которая заключается в укреплении отношений между сторонами и углубленном сотрудничестве в ряде сфер, говорится в заявлении, распространенном на сайте совета.

"17 июня 2019 года Совет принял решение о новой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, адаптирующей политику ЕС к новым возможностям, появившимся в регионе", - отмечается в документе.

"Совет приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном", - говорится в распространенном заявлении.

При этом подчеркивается, что "новая стратегия направлена на содействие устойчивости и процветания, а также на региональное сотрудничество в Центральной Азии".

В частности, речь идет о заключении и осуществлении взаимовыгодных соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве с заинтересованными странами региона.

В Совете приветствуют готовность отдельных стран Центральной Азии проводить реформы и укреплять демократию, защищать права человека, принцип верховенства закона и независимость судебной власти.

Первая стратегия ЕС в отношении стран Центральной Азии была принята в 2007 году.