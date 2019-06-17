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Дальнее зарубежье 17.06.2019 17:14

Новая стратегия ЕС предусматривает расширение сотрудничества с Центральной Азией

Европейский совет в понедельник принял новую стратегию в отношении Центральной Азии, которая заключается в укреплении отношений между сторонами и углубленном сотрудничестве в ряде сфер, говорится в заявлении, распространенном на сайте совета.

"17 июня 2019 года Совет принял решение о новой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, адаптирующей политику ЕС к новым возможностям, появившимся в регионе", - отмечается в документе.

"Совет приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном", - говорится в распространенном заявлении.

При этом подчеркивается, что "новая стратегия направлена на содействие устойчивости и процветания, а также на региональное сотрудничество в Центральной Азии".

В частности, речь идет о заключении и осуществлении взаимовыгодных соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве с заинтересованными странами региона.

В Совете приветствуют готовность отдельных стран Центральной Азии проводить реформы и укреплять демократию, защищать права человека, принцип верховенства закона и независимость судебной власти.

Первая стратегия ЕС в отношении стран Центральной Азии была принята в 2007 году.

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Тэги: ЕС, ЦЕНТРАЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]