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Регион 17.06.2019 15:15

Тегеран и лидеры ХАМАС провели переговоры о путях сдерживания "американо-израильской угрозы"

Вопросы противодействия "американо-израильской угрозе" в регионе обсудили министр информации Ирана Махмуд Алави, курирующий деятельность разведки и других спецслужб, и делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС.

По сообщению министерства, со стороны ХАМАСа во встрече приняли участие замглавы шиитской группировки Салах аль-Арури, руководитель внешнеполитической службы Осама Хамдан и член политбюро Хессам Бадран.

"Стороны обсудили пути сдерживания американо-израильской угрозы в регионе, в особенности в отношении Палестины. Они также согласились продолжать такие встречи, чтобы противостоять угрозам, которые исходят от предложенной США "сделки века", - цитируют в понедельник иранские СМИ министерство информации, которое не уточняет, когда и где прошла встреча.

"Сделкой века" называют американский план ближневосточного урегулирования, экономическую часть которого Соединенные Штаты планируют обнародовать на региональной встрече в конце июня в Бахрейне. Палестинцы решили бойкотировать эту встречу.

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Тэги: ИРАН, ХАМАС, ВСТРЕЧА, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]