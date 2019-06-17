Вопросы противодействия "американо-израильской угрозе" в регионе обсудили министр информации Ирана Махмуд Алави, курирующий деятельность разведки и других спецслужб, и делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС.
По сообщению министерства, со стороны ХАМАСа во встрече приняли участие замглавы шиитской группировки Салах аль-Арури, руководитель внешнеполитической службы Осама Хамдан и член политбюро Хессам Бадран.
"Стороны обсудили пути сдерживания американо-израильской угрозы в регионе, в особенности в отношении Палестины. Они также согласились продолжать такие встречи, чтобы противостоять угрозам, которые исходят от предложенной США "сделки века", - цитируют в понедельник иранские СМИ министерство информации, которое не уточняет, когда и где прошла встреча.
"Сделкой века" называют американский план ближневосточного урегулирования, экономическую часть которого Соединенные Штаты планируют обнародовать на региональной встрече в конце июня в Бахрейне. Палестинцы решили бойкотировать эту встречу.
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