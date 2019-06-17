Россия готова содействовать диалогу между властями Венесуэлы и оппозицией - Патрушев

Российская сторона продолжает поддерживать легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Москве с генсеком Совета национальной обороны боливарианской республики Паскуалино Анхиолильо Фернандесом.

"Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране. При этом отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства извне", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Фернандес прибыл в Россию для участия в 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча пройдет 18-20 июня в городе Уфе, информирует пресс-служба.