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Дальнее зарубежье 17.06.2019 15:35

Россия готова содействовать диалогу между властями Венесуэлы и оппозицией - Патрушев

Российская сторона продолжает поддерживать легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Москве с генсеком Совета национальной обороны боливарианской республики Паскуалино Анхиолильо Фернандесом.

"Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране. При этом отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства извне", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Фернандес прибыл в Россию для участия в 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча пройдет 18-20 июня в городе Уфе, информирует пресс-служба.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ, ПАТРУШЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]