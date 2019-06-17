В ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией в районе Черного моря и отказываются признавать присоединение Крыма к РФ - заявление

Совет Европейского союза в понедельник одобрил заключения по политике ЕС в отношении черноморского региона, отметив при этом обеспокоенность региональной ситуацией.

"Совет остается обеспокоенным в связи с вызовами безопасности в регионе Черного моря", - говорится в пресс-релизе Совета.

Согласно документу, в свете этих вызовов ЕС необходимо придерживаться принципов международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности независимых государств, свободы судоходства и сохранение позиции ЕС по вопросу Крыма.

Так, в пресс-релизе говорится, что наряду с другими нормами "политика непризнания незаконной аннексии Крыма является фундаментальной для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в регионе Черного моря".

В то же время в Совете указали на все возрастающую стратегическую важность региона для ЕС, выразили приверженность задаче способствовать его процветанию и стабильности и призвали увеличить роль ЕС в региональном сотрудничестве, в том числе в сфере экономики.