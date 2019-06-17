Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.06.2019 15:30

В ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией в районе Черного моря и отказываются признавать присоединение Крыма к РФ - заявление

Совет Европейского союза в понедельник одобрил заключения по политике ЕС в отношении черноморского региона, отметив при этом обеспокоенность региональной ситуацией.

"Совет остается обеспокоенным в связи с вызовами безопасности в регионе Черного моря", - говорится в пресс-релизе Совета.

Согласно документу, в свете этих вызовов ЕС необходимо придерживаться принципов международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности независимых государств, свободы судоходства и сохранение позиции ЕС по вопросу Крыма.

Так, в пресс-релизе говорится, что наряду с другими нормами "политика непризнания незаконной аннексии Крыма является фундаментальной для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в регионе Черного моря".

В то же время в Совете указали на все возрастающую стратегическую важность региона для ЕС, выразили приверженность задаче способствовать его процветанию и стабильности и призвали увеличить роль ЕС в региональном сотрудничестве, в том числе в сфере экономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЧЕРНОМОРЬЕ, СИТУАЦИЯ, БЕСПОКОЙСТВО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]