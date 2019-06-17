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Финансы 17.06.2019 18:21

ФРГ предоставит Грузии кредиты на 120 млн евро на проекты в сфере энергетики и профобразования

Правительство Германии предоставит Грузии кредиты на общую сумму 120 млн евро для осуществления проектов в энергетическом секторе и системе профессионального образования.

Как сообщила пресс-служба Минфина Грузии, соответствующие финансовые соглашения подписали министр финансов республики Иванэ Мачавариани и руководитель тбилисского офиса германского банка развития KfW Клаус Файгель.

Финансовые ресурсы на 100 млн евро выделяются в рамках "Открытой программы сектора энергетики" (Open Energy Sector Source), предусматривающей реализацию в Грузии проектов по расширению сети электропередачи и укреплению энергосистемы.

"20 млн евро предназначаются на финансирование "Программы профессионального образования - I", в рамках которой в Тбилиси планируется строительство Центра высоких технологий (Centre of Excellence), что будет способствовать модернизации системы профессионального образования в Грузии и обмену опытом в этом направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, Германия выделяет Грузии грант в размере 5,7 млн евро для модернизации 25 детских садов в городе Батуми по стандартам энергоэффективности.

Германия - один из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, а также Германское общество международного сотрудничества (GIZ) и другие германские институты инвестировали в виде льготных кредитов и грантов более 1 млрд евро в различные сектора экономики республики. В настоящее время их текущие инвестиционные проекты составляют около 345 млн евро.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, КРЕДИТЫ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]