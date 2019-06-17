ФРГ предоставит Грузии кредиты на 120 млн евро на проекты в сфере энергетики и профобразования

Правительство Германии предоставит Грузии кредиты на общую сумму 120 млн евро для осуществления проектов в энергетическом секторе и системе профессионального образования.

Как сообщила пресс-служба Минфина Грузии, соответствующие финансовые соглашения подписали министр финансов республики Иванэ Мачавариани и руководитель тбилисского офиса германского банка развития KfW Клаус Файгель.

Финансовые ресурсы на 100 млн евро выделяются в рамках "Открытой программы сектора энергетики" (Open Energy Sector Source), предусматривающей реализацию в Грузии проектов по расширению сети электропередачи и укреплению энергосистемы.

"20 млн евро предназначаются на финансирование "Программы профессионального образования - I", в рамках которой в Тбилиси планируется строительство Центра высоких технологий (Centre of Excellence), что будет способствовать модернизации системы профессионального образования в Грузии и обмену опытом в этом направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, Германия выделяет Грузии грант в размере 5,7 млн евро для модернизации 25 детских садов в городе Батуми по стандартам энергоэффективности.

Германия - один из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, а также Германское общество международного сотрудничества (GIZ) и другие германские институты инвестировали в виде льготных кредитов и грантов более 1 млрд евро в различные сектора экономики республики. В настоящее время их текущие инвестиционные проекты составляют около 345 млн евро.