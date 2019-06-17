Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service понизило суверенный рейтинг Турции с "Baa3" до "B1", что соответствует рейтингу "мусорной" категории, говорится в сообщении агентства.
Прогноз изменения рейтинга остался на "негативном" уровне.
Основной причиной ухудшения рейтинга стало продолжающееся увеличение рисков кризиса платежного баланса Турции и, как следствие, рисков дефолта страны по гособлигациям.
"Турция остается крайне уязвимой перед лицом долгосрочного периода резкой волатильности в экономике и финансовой сфере, - отмечают аналитики Moodys. - Обеспеченность страны валютными резервами оценивается как слабая".
В прошлом году на фоне валютного кризиса в экономике Турции началась рецессия, ставшая первой в стране за последние десять лет.
Снижение рейтинга вызвало негативную реакцию со стороны турецких властей. Решение Moodys не соответствует базовым показателям экономики Турции и игнорирует множество позитивных изменений, которые сигнализируют о ее восстановлении, говорится в заявлении министерства финансов страны.
Действия агентства "вызывают вопросы о его объективности и нейтральности", отмечается в сообщении Минфина Турции.
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