Руководитель недавно созданного госагентства Казахстана по противодействию коррупции Алик Шпекбаев внесет в правительство предложение об оптимизации внутристрановых командировок для чиновников из-за злоупотреблений.

"Хочу обратить внимание на одно из негативных явлений в госаппарате, порядком набившее оскомину - злоупотребления служащих во время внутристрановых командировок и нескончаемых комплексных проверок низовых структур, традиционно сопровождаемых поборами, застольями и подношениями", - написал Шпекбаев в понедельник в фейсбуке.

Он отметил, что острота затронутой проблемы подтверждается многочисленными жалобами, особенно от госслужащих областного, районного и сельского уровней.

"Да и примеров, ставших достоянием общественности, более чем достаточно. Данная порочная практика, являясь пережитком прошлого, глубоко укоренилась в сознании людей и воспринимается чуть ли не нормой, характеризующей организационную культуру отечественной государственной службы", - написал глава ведомства.

Шпекбаев подчеркнул, что на каждую командировку проверяющим выделяется достаточно средств, покрывающих расходы на логистику, проживание и питание.

"Однако зачастую ревизоры, отправляясь в регионы, умудряются не потратить и тиына из выделенных денег. Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами в лучших ресторанах, нередко имеющие последствия в виде пьяных разборок, дорогие подарки, баня и охота - все это за счет средств проверяемых коллег. Заведомо зная аппетиты контролеров, местные руководители нередко обращаются за помощью к бизнесменам, чтобы "на уровне" встретить начальство", - написал он.

"Такая помощь никогда не бывает безвозмездной и в дальнейшем трансформируется в пресловутое покровительство со стороны чиновника. Чем все это заканчивается, думаю, напоминать не нужно", - отметил он.

"Моя позиция однозначна - для профессионального и инновационного госаппарата это абсолютно неприемлемо. Эта практика дискредитирует и девальвирует основополагающие принципы госслужбы, а также серьезно ускоряет маховик коррупции", - подчеркнул он.

"В целях рационального использования бюджетных средств мы внесем предложения в правительство по оптимизации выездных проверок с переходом на дистанционный мониторинг", - сообщил глава антикоррупционной службы.