Грузинский премьер опроверг слухи о своей отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник на брифинге не стал комментировать сообщения о своей отставке, назвав их сплетнями.

"Я уже второй год слышу из СМИ слухи о своей отставке, поэтому делать серьезный комментарий по поводу этой сплетни не стану", - сказал премьер.

В то же время Бахтадзе не подтвердил и не опроверг распространенную в СМИ информацию об отставке с должности вице-премьера, министра здравоохранения Давида Сергиенко.

"Давайте не будем опережать события. В команде будут обновления, и мы об этом ранее заявили. Давид Сергиенко был и останется членом нашей команды. Обещаю, что журналисты первыми узнают возможные изменения в правительстве", - сказал Бахтадзе.