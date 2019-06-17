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Регион 17.06.2019 15:12

Грузинский премьер опроверг слухи о своей отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник на брифинге не стал комментировать сообщения о своей отставке, назвав их сплетнями.

"Я уже второй год слышу из СМИ слухи о своей отставке, поэтому делать серьезный комментарий по поводу этой сплетни не стану", - сказал премьер.

В то же время Бахтадзе не подтвердил и не опроверг распространенную в СМИ информацию об отставке с должности вице-премьера, министра здравоохранения Давида Сергиенко.

"Давайте не будем опережать события. В команде будут обновления, и мы об этом ранее заявили. Давид Сергиенко был и останется членом нашей команды. Обещаю, что журналисты первыми узнают возможные изменения в правительстве", - сказал Бахтадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]