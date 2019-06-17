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Дальнее зарубежье 17.06.2019 16:05

В европейских структурах работают над новым подходом к России - Юнкер

Европейская комиссия работает над выработкой нового подхода в выстраивании отношений с Россией, сообщил в понедельник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я осуждаю аннексию Крыма, но мы не должны относиться к России враждебно. Без России нет архитектуры безопасности. Вот почему Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вновь сблизить людей, чтобы жить в мире", - приводит слова Юнкера в Твиттере представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ЮНКЕР, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]