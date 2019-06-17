Рост экономик стран G20 в I квартале слабо ускорился до 0,8% - ОЭСР

Реальный ВВП стран G20 увеличился в первом квартале на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе предварительных данных.
В четвертом квартале 2018 года темпы подъема составляли 0,7%.
В странах, входящих в ОЭСР, рост ускорился до 0,5% с 0,3%.
Сокращение экономики в прошлом квартале среди стран "двадцатки" было зафиксировано в Бразилии (на 0,2% после повышения на 0,1% в октябре-декабре прошлого года), Южной Корее (на 0,4% после роста на 0,9%), в Мексике (на 0,2% после нулевого изменения) и в ЮАР (на 0,9% после увеличения на 0,3%).
Между тем Италия и Турция вернулись к росту. Итальянская экономика повысилась на 0,1% после снижения на аналогичную величину в четвертом квартале, турецкая - на 1,3% после падения на 2,4%.
ВВП Европейского союза в целом увеличился в январе-марте на 0,5% (в четвертом квартале - на 0,3%), еврозоны - на 0,4% (0,2%).
Рост экономики в странах G20 в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 3,3%, что совпадает с темпами подъема в предыдущие три месяца. Максимальное повышение наблюдалось в Китае - на 6,4% (как и в четвертом квартале), максимальное падение в Турции - на 2,8% (после сокращения на 3%).
В ОЭСР ВВП увеличился на 1,8% в годовом выражении, как и в октябре-декабре.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.
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