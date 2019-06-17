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ТЭК 17.06.2019 15:41

Азербайджан в январе-мае экспортировал нефти на $6,7 млрд, газа – на $0,871 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-апреле 2019 года составил 14 млн 58,382 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-мае 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 14 млн 58,382 тыс. тонн на сумму $6 млрд 721 млн 588,88 тыс.», - отметили в комитете.

В январе-мае 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 11 млн 779,766 тыс. на $5 млрд 921 млн 818,6 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 19,3%, в стоимостном выражении – на 13,5%.

По данным ГТК, экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-мае 2019 года составил 4 млрд 903 млн 337,6 тыс. кубометров на сумму $871 млн 621,33 тыс.", - отметили в комитете.

В январе-мае 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 2 млрд 742 млн 787,93 тыс. кубометров на $498 млн 842,45 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 78,7%, в денежном выражении – на 74,7%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс., газа - 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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