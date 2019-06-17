Россия в июне перевыполнила требования сделки ОПЕК+ на 36% из-за резкого падения добычи нефти в начале месяца

Россия в первые две недели июня перевыполнила условия соглашения ОПЕК+ на 36%, снизив добычу нефти относительно октября 2018 года на 310 тыс. баррелей в сутки вместо положенных 228 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Это произошло за счет резкого падения производства в первые дни июня, когда суточная добыча едва достигла 1,472 млн тонн, или 10,79 млн баррелей (при пересчете на коэффициент 7,33). Согласно данным статистики, падение добычи произошло у "Роснефти" (MOEX: ROSN). Оно началось еще во второй половине мая, когда компания снизила производство с привычных 530 тыс. тонн в сутки (т/с) до 508 тыс. т/с. В первые дни июня производство нефти компании снова упало - в этот раз до 476,5 тыс. т/с, но быстро восстановилось. К 4 июня производство "Роснефти" достигло 507 тыс. т/с, а к середине июня вышло на 540 тыс. т/с.

Остальные компании с небольшими колебаниями сохранили объемы производства на майских уровнях.

В результате, добыча нефти в России в июне стала постепенно расти с 10,79 млн б/с до 11,09 млн б/с. Тем не менее, на уровень добычи, заданный соглашением ОПЕК+ в 11,17 млн б/с, страна выйти так и не смогла.

Как сообщалось, в первую половину мая снижению производства нефти в России способствовали резкие скачки добычи "Сургутнефтегаза". В начале мая компания резко снизила производство нефти - до 162,5 тыс. т/с. Потом несколько раз ее добыча падала до 159 тыс. т/с и 147 тыс. т/с. К середине мая "Сургутнефтегаз" восстановил производство на уровне 160 тыс. т/с.