Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.06.2019 15:51

Россия в июне перевыполнила требования сделки ОПЕК+ на 36% из-за резкого падения добычи нефти в начале месяца

Россия в первые две недели июня перевыполнила условия соглашения ОПЕК+ на 36%, снизив добычу нефти относительно октября 2018 года на 310 тыс. баррелей в сутки вместо положенных 228 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Это произошло за счет резкого падения производства в первые дни июня, когда суточная добыча едва достигла 1,472 млн тонн, или 10,79 млн баррелей (при пересчете на коэффициент 7,33). Согласно данным статистики, падение добычи произошло у "Роснефти" (MOEX: ROSN). Оно началось еще во второй половине мая, когда компания снизила производство с привычных 530 тыс. тонн в сутки (т/с) до 508 тыс. т/с. В первые дни июня производство нефти компании снова упало - в этот раз до 476,5 тыс. т/с, но быстро восстановилось. К 4 июня производство "Роснефти" достигло 507 тыс. т/с, а к середине июня вышло на 540 тыс. т/с.

Остальные компании с небольшими колебаниями сохранили объемы производства на майских уровнях.

В результате, добыча нефти в России в июне стала постепенно расти с 10,79 млн б/с до 11,09 млн б/с. Тем не менее, на уровень добычи, заданный соглашением ОПЕК+ в 11,17 млн б/с, страна выйти так и не смогла.

Как сообщалось, в первую половину мая снижению производства нефти в России способствовали резкие скачки добычи "Сургутнефтегаза". В начале мая компания резко снизила производство нефти - до 162,5 тыс. т/с. Потом несколько раз ее добыча падала до 159 тыс. т/с и 147 тыс. т/с. К середине мая "Сургутнефтегаз" восстановил производство на уровне 160 тыс. т/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Транснефть с 1 июля ждет возобновления прокачки нефти по Баку-Новороссийск Цены на нефть ниже $60/барр. не дают инвесторам уверенность в инвестициях - Фалих Россия в июне продолжит ограничивать добычу нефти полностью в соответствии со сделкой ОПЕК+ - Минэнерго Путин и Лукашенко пока не контактировали по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию - Песков Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в "Дружбе", 4 человека находятся в СИЗО - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]