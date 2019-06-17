Россия в июне перевыполнила требования сделки ОПЕК+ на 36% из-за резкого падения добычи нефти в начале месяца

Россия в первые две недели июня перевыполнила условия соглашения ОПЕК+ на 36%, снизив добычу нефти относительно октября 2018 года на 310 тыс. баррелей в сутки вместо положенных 228 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.
Это произошло за счет резкого падения производства в первые дни июня, когда суточная добыча едва достигла 1,472 млн тонн, или 10,79 млн баррелей (при пересчете на коэффициент 7,33). Согласно данным статистики, падение добычи произошло у "Роснефти" (MOEX: ROSN). Оно началось еще во второй половине мая, когда компания снизила производство с привычных 530 тыс. тонн в сутки (т/с) до 508 тыс. т/с. В первые дни июня производство нефти компании снова упало - в этот раз до 476,5 тыс. т/с, но быстро восстановилось. К 4 июня производство "Роснефти" достигло 507 тыс. т/с, а к середине июня вышло на 540 тыс. т/с.
Остальные компании с небольшими колебаниями сохранили объемы производства на майских уровнях.
В результате, добыча нефти в России в июне стала постепенно расти с 10,79 млн б/с до 11,09 млн б/с. Тем не менее, на уровень добычи, заданный соглашением ОПЕК+ в 11,17 млн б/с, страна выйти так и не смогла.
Как сообщалось, в первую половину мая снижению производства нефти в России способствовали резкие скачки добычи "Сургутнефтегаза". В начале мая компания резко снизила производство нефти - до 162,5 тыс. т/с. Потом несколько раз ее добыча падала до 159 тыс. т/с и 147 тыс. т/с. К середине мая "Сургутнефтегаз" восстановил производство на уровне 160 тыс. т/с.
Газпром за 5,5 месяцев 2019г снизил экспорт газа на 6,3% - до 87,8 млрд куб. м
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 16 нарушений - Минобороны Азербайджана
Президент Аргентины обещал провести расследование в связи с отключением электроэнергии по всей стране
Бывший заключенный, подозреваемый в убийстве 4 человек на западе Азербайджана, добровольно сдался полиции - Генпрокуратара и МВД
Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области
Реализация нацпроекта "Здравоохранение" сделает медицину высокоэффективной - Медведев
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ЕС ожидает от Ирана соблюдения ядерной сделки
В случае отказа Ирана от обязательств по ядерной сделке следует ужесточить санкции - Нетаньяху
Спецслужба Киргизии считает Атамбаева причастным к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви