Время на спасение СВПД истекает - президент Ирана

У европейских стран остается мало времени, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
"Нынешняя ситуация крайне критична, и у Франции и других стран-участниц СВПД все еще остаются очень ограниченные возможности, чтобы сыграть историческую роль в спасении сделки", - сказал Рухани в понедельник, принимая верительные грамоты у нового посла Франции в Иране Филиппа Тьебо.
Президент призвал европейские государства " в оставшееся время" выполнить свои обязательства.
"Нет никаких сомнений, что крах СВПД не пойдет на пользу ни Ирану, ни Франции, ни региону, ни миру", - подчеркнул Рухани.
8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.
Иран также дал европейской тройке (Германия, Франция и Великобритания - ИФ) 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду прежде всего создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.
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