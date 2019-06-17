Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.06.2019 23:15

Си Цзиньпин на этой неделе посетит КНДР - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет на этой неделе с государственным визитом в Северную Корею, сообщила в понедельник издающаяся в Гонконге газета "Саут чайна морнинг пост", которая ссылается на официального представителя Отдела международных связей ЦК КПК Ху Чжаомина.

По его словам, визит состоится по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына.

Визит продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Издание напоминает, что этот визит будет предшествовать встрече Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет 28 - 29 июня в Японии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЛИДЕР, КНДР, ВИЗИТ


Похожие новости


Ким Чен Ын, вероятно, отправится в Ханой на саммит с Трампом на поезде через КНР - СМИ Ким Чен Ын находится с визитом в КНР - китайские СМИ Ким Чен Ын завершил свой третий визит в Китай - СМИ Лидер КНДР посетил аграрный центр в Китае Си Цзиньпин поддержал шаги КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова - северокорейское агентство Ким Чен Ын в настоящее время может находиться с визитом в Китае - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]