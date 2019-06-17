Си Цзиньпин на этой неделе посетит КНДР - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет на этой неделе с государственным визитом в Северную Корею, сообщила в понедельник издающаяся в Гонконге газета "Саут чайна морнинг пост", которая ссылается на официального представителя Отдела международных связей ЦК КПК Ху Чжаомина.

По его словам, визит состоится по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына.

Визит продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Издание напоминает, что этот визит будет предшествовать встрече Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет 28 - 29 июня в Японии.