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Транспорт и связь 18.06.2019 00:29

Rolls-Royce заплатит подразделению фонда Mubadala $6,5 млрд за обслуживание двигателей самолетов Airbus

Британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc заключил контракт стоимостью $6,5 млрд с подразделением суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Investment Co на обслуживание двигателей для лайнера Airbus SE A330.

В рамках сделки подразделение Mubadala Investment, Sanad Aerotech будет обслуживать 75 двигателей Trent 700 в год в течение девяти лет, пишет Bloomberg. Это примерно на 50 штук больше, чем компания обслуживает сейчас.

Выиграв и другие тендеры, Sanad Aerotech продемонстрировала, что "может контролировать более крупную долю" рынка техобслуживания, сказал главный исполнительный директор Mubadala Aerospace & Defense Бадр Аль Олама в интервью Bloomberg перед открытием авиационно-космического салона Paris Air Show, на котором было объявлено о сделке с Rolls-Royce.

На текущий момент Sanad Aerotech обслуживает около 100 двигателей в год, в том числе и Trent 700, отметил глава компании Мансур Джанахи. Sanad Aerotech планирует увеличить штат инженеров и технических специалистов более чем на 40%, до около 500 человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ROLLS/ROYCE, ДВИГАТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]