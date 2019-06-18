Rolls-Royce заплатит подразделению фонда Mubadala $6,5 млрд за обслуживание двигателей самолетов Airbus

Британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc заключил контракт стоимостью $6,5 млрд с подразделением суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Investment Co на обслуживание двигателей для лайнера Airbus SE A330.

В рамках сделки подразделение Mubadala Investment, Sanad Aerotech будет обслуживать 75 двигателей Trent 700 в год в течение девяти лет, пишет Bloomberg. Это примерно на 50 штук больше, чем компания обслуживает сейчас.

Выиграв и другие тендеры, Sanad Aerotech продемонстрировала, что "может контролировать более крупную долю" рынка техобслуживания, сказал главный исполнительный директор Mubadala Aerospace & Defense Бадр Аль Олама в интервью Bloomberg перед открытием авиационно-космического салона Paris Air Show, на котором было объявлено о сделке с Rolls-Royce.

На текущий момент Sanad Aerotech обслуживает около 100 двигателей в год, в том числе и Trent 700, отметил глава компании Мансур Джанахи. Sanad Aerotech планирует увеличить штат инженеров и технических специалистов более чем на 40%, до около 500 человек.