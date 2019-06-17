Fitch ожидает роста мирового ВВП на 2,8% в 2019 году, на 2,7% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в ближайшие два года.

Глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8%, сообщается в обновленном Global Economic Outlook (GEO). Эта оценка совпадает с предыдущей, опубликованной в марте.

Сохранение прогноза для мировой экономики в 2019 году обусловлено улучшением оценок для ВВП США, еврозоны и КНР на фоне ухудшения ожиданий для Бразилии, Мексики, России, Южной Кореи, ЮАР, Канады и Австралии.

В то же время прогноз на 2020 год был ухудшен до 2,7% с ранее предполагавшихся 2,8% из-за пересмотра темпов экономического подъема в Китае (до 6% с 6,1%), в США (до 1,8% с 1,9%) и, наиболее существенно, в Бразилии (до 2,2% с 2,7%).

"Торговая война влияет на инвестиционные перспективы и резко повысила риски для прогнозов роста мировой экономики", - отмечается в сообщении Fitch.

Несмотря на то, что базовый сценарий агентства исключает расширение импортных пошлин США на китайские товары, оценка подъема глобальной экономики на 2020 год была понижена. "Повышенная неопределенность в отношении торговли уже делает компании более осторожными в отношении капиталовложений", - сказал главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Если Штаты введут 25%-ные пошлины на оставшуюся часть продукции из КНР на сумму $300 млрд, это может замедлить подъем мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году по сравнению с базовым сценарием агентства. В том числе темпы роста экономик США и Китая будут ниже соответственно на 0,8 п.п. и 0,5 п.п.

Fitch ожидает повышения американского ВВП в этом году на 2,4%, в следующем году - на 1,8%, в 2021 году - на 1,7%. Для еврозоны прогнозы составляют соответственно 1,2%, 1,3% и 1,2%, для Китая - 6,2%, 6% и 5,8%, для Японии - 0,8%, 0,5% и 0,6%, для Великобритании - 1,4%, 1,5% и 1,8%.

Экономика развитых стран повысится на 1,8% в 2019 году и на 1,5% в последующие два года, прогнозируют эксперты агентства. Для развивающихся рынков (EM) оценка роста составляет 4,5% на этот год, 4,8% - на 2020 год и 4,9% - на 2021 год.

Ухудшение перспектив для бизнес-инвестиций, сохраняющийся вялый рост потребительских расходов в Китае и более слабые перспективы подъема других EM привели к более "медвежьим" прогнозам для мировой экономики. Это происходит вопреки более значительному, чем ожидалось, подъему ВВП США. еврозоны и Китая в первом квартале текущего года и сильному рынку труда, поддерживающему потребительские расходы в странах с развитой экономикой, говорится в GEO.

Более стимулирующая денежно-кредитная политика (ДКП) в мире может предоставить лишь частичное облегчение. После четырехкратного повышения процентных ставок в 2018 году Федеральная резервная система, как ожидается, оставит их на нынешнему уровне в текущем году, в то время как Европейский центральный банк, по всей вероятности, возобновит покупку активов в 2019 году.

Поступившие со времени последней публикации GEO данные свидетельствуют о предстоящем замедлении инвестиций в бизнес в США, при этом инвестиции в производство в Китае резко замедлились. В то время как еврозона, похоже, избежит рецессии, перспективы роста остаются слабыми, что обусловлено спадом в мировом производстве и торговле. Последнее также влияет на перспективы для стран EM, где торговые проблемы также препятствуют получению выгоды от более мягких условий ДКП для притока капитала, отмечается в обзоре.

Fitch ожидает, что на конец текущего года базовая процентная ставка в США будет находиться на уровне 2,5% годовых, на конец следующего года 2,75% годовых, на конец 2021 года - 3% годовых. В еврозоне на этот период не предполагается изменения с нулевого уровня, в Японии прогнозируется сохранение на отметке минус 0,1% годовых. В Великобритании ожидается сохранение ставки 0,75% годовых минимум до конца текущего года, повышение до 1% к завершению 2020 года и до 1,25% - к концу 2021 года.