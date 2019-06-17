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ТЭК 17.06.2019 16:15

Fitch прогнозирует цену нефти $65 за баррель в 2019г, $62,5 - в 2020г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти по итогам 2019 года на уровне $65 за баррель, говорится в очередном Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

В следующем году ожидается понижение до $62,5 за баррель, в 2021 году - до $60 за баррель.

В более долгосрочной перспективе средняя цена марки Brent составит $57,5 за баррель, а WTI - $55 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской иены к доллару США на конец текущего года будет находиться в районе 110 иен/$1, тогда как в следующие два года он составит 112 иен/$1. Курс единой европейской валюты на ближайшие три года составит 0,88 евро/$1, британской - $1,25 за 1 фунт стерлингов, в то время как прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7 юаней/$1, а на следующие два года - 7,2 юаня/$1.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕФТЬ, ВАЛЮТА, ПРОГНОЗ, FITCH

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]