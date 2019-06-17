Fitch прогнозирует цену нефти $65 за баррель в 2019г, $62,5 - в 2020г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти по итогам 2019 года на уровне $65 за баррель, говорится в очередном Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).
В следующем году ожидается понижение до $62,5 за баррель, в 2021 году - до $60 за баррель.
В более долгосрочной перспективе средняя цена марки Brent составит $57,5 за баррель, а WTI - $55 за баррель.
По оценкам аналитиков агентства, курс японской иены к доллару США на конец текущего года будет находиться в районе 110 иен/$1, тогда как в следующие два года он составит 112 иен/$1. Курс единой европейской валюты на ближайшие три года составит 0,88 евро/$1, британской - $1,25 за 1 фунт стерлингов, в то время как прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7 юаней/$1, а на следующие два года - 7,2 юаня/$1.
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