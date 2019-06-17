Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт электроэнергии на 7%

Азербайджан в январе-мае 2019 года экспортировал 1 млрд 210 млн 691,38 тыс. кВт/час электроэнергии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-мае 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 210 млн 691,38 тыс. кВт/час на сумму $51 млн 874,97 тыс.", - отметили в ГТК.

Как сообщалось, в январе-мае 2018 года Азербайджан экспортировал 1 млрд 129 млн 801,54 тыс. кВт/час на сумму $53 млн 328,61 тыс. Таким образом, за январь-май 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 7,2%, в стоимостном – сократился на 2,7%.

В 2018 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 397 млн 323,76 тыс. кВт/час на сумму $65 млн 627,72 тыс.

Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран.

Н.Аббасова