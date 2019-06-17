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СНГ 17.06.2019 16:43

Новый премьер Молдавии пообещала очистить прогнившую систему госвласти

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о том, что "у нового правительства будет ноль терпимости к коррупции".

"Для нас главная задача сейчас - преодолеть коррупцию, пресечь все схемы и механизмы, которые были созданы бывшими властями. Мы должны очистить все государственные учреждения, поставить их на службу граждан", - заявила Санду на пресс-конференции в понедельник.

Она сообщила, что в ближайшие часы будет объявлен телефон доверия, по котором люди смогут сообщить о злоупотреблениях бывших властей, например, о том, что их шантажировали, угрожали, заставляли вступать в Демпартию или участвовать в организованных ею мероприятиях.

"На этот телефон будут отвечать люди, которым я доверяю. Они будут проверять все сигналы, чтобы мы разоблачили всех, кто отдавал незаконные приказы и выполнял указания (олигарха Владимира) Плахотнюка", - подчеркнула премьер.

По ее словам, при премьер-министре будет создан специальный Совет, который будет заниматься проблемами борьбу с коррупцией и внедрением реформы юстиции.

"Нам очень многое еще предстоит сделать. Система государственной власти сильно прогнила. Нам следует очистить ее", - сказала Санду.

Отвечая на вопросы журналистов, она подтвердила, что "виновные будут наказаны, некоторые государственные служащие будут уволены".

"Мы не придерживаемся принципов политической принадлежности. Но система государственной власти должны быть деполитизирована. Те, кто участвовал в незаконных деяниях, должны будут уйти с государственной службы и ответить по закону. У меня уже были встречи с некоторыми сотрудниками правительства, о которых я знаю, что участвовал в коррупционных схемах бывшего режима. Я им ясно сказал, что они должны будут уйти. Это не политическая расправа, это ответственность за незаконные действия данных чиновников", - заявила Майя Санду.

В минувшие выходные в Молдавии завершилось противостояние, которое возникло в результате двоевластия. Пророссийская Партия социалистов и правый проевропейский блок ACUM 8 июня договорились о создании парламентского большинства и об утверждении правительства.

Конституционный суд Молдавии поначалу с подачи Демократической партии решил, что срок, отведенный для утверждения правительства уже истек. КС 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября. Президент Игорь Додон своим Указом отменил Указ Филипа, мотивируя это тем, что "он был принят с нарушениями".

14 июня под давлением общества и зарубежных стран (включая Россию, США и Евросорюз), которые признали новое правительство, кабинет министров Павла Филипа заявил об отставке. 15 июня состоялось первое заседание нового правительства. В этот же день Конституционный суд отменил все свои решения (шесть решений), принятых 7-9 июня, тем самым полностью вернув ситуацию в правовое поле. В понедельник Майя Санду представила всех министров коллективам министерств, после чего правительство приступило к работе.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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