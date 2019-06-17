Спецслужба Киргизии считает Атамбаева причастным к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в коррупции вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией, которая проводилась на кредитные средства КНР в размере $386 млн.
"Выявлено, что имеется причастность экс-президента, материалы выделены в отдельное производство", - заявил в понедельник на заседании депутатской комиссии начальник Следственного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Самидин уулу Сагынбек.
Так он ответил на вопрос члена депутатской комиссии о возможной причастности бывшего президента к нанесению ущерба государству.
"Материалы направлены в Генпрокуратуру для организации следствия по статье "коррупция", - добавил представитель спецслужбы.
Специальная временная депутатская комиссия парламента Киргизии была создана 13 июня для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинений против Атамбаева для лишения его неприкосновенности.
В понедельник комиссия приступила к изучению вопроса.
В ходе заседания комиссии были озвучены восемь "фактов", которые, по мнению ее членов, могут лечь в основу выдвижения обвинения против бывшего главы государства. В частности, депутаты подозревают экс-президента в незаконном приобретении земельного участка в пригороде Бишкека, где сейчас находится дом Атамбаева, продажа акций ранее принадлежавшей ему компании подставным лицам, личное участие в принятии решений о реализации крупномасштабных инфраструктурных и энергетических проектов, включая модернизацию ТЭЦ Бишкека, по которой было возбуждено уголовное дело о коррупции.
Помимо этого, депутаты считают необходимым проверить реализацию проектов строительства альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, ЛЭП "Датка-Кемин" и Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.
В январе 2018 года было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали.
По подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьера Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.
Кроме того, обвинение в коррупции было предъявлено экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову, которого обвинили в незаконном расходовании выделенных TBEA (китайская компания, осуществлявшая модернизацию ТЭЦ - ИФ) в рамках модернизации ТЭЦ средств на строительство школы. Другой экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, фигурирует еще в двух уголовных делах, одно из которых также связано с его деятельностью на посту руководителя киргизской столицы.
Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии входили в близкое окружение экс-президента страны Атамбаева.
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