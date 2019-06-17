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ТЭК 17.06.2019 18:00

Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр экономики Германии Петер Альтмайер подтвердили позиции по вопросу транспортировки газа через Украину, говорится в пресс-релизе Минэкономики ФРГ, распространенном в понедельник.

"Транзит газа через Украину должен продолжаться и быть обеспечен после 2019 года", - заявил Альтмайер.

"Я очень рад, что вице-председатель ЕК Шефчович привержен продолжению трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией", - подчеркнул министр.

Встреча Альтмайера и Шефчовича прошла накануне первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

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Тэги: ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]