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Регион 17.06.2019 18:10

В случае отказа Ирана от обязательств по ядерной сделке следует ужесточить санкции - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество к новым санкциям в отношении Ирана в случае, если страна реализует обещания о сокращении обязательств по соглашению о ядерной программе, сообщает в понедельник интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот".

"Если Иран исполнит угрозы, международное сообщество должно будет немедленно применить заранее оговоренный санкционный механизм", - заявил Нетаньяху в понедельник.

Ранее в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня.

По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СВПД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]