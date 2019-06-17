В случае отказа Ирана от обязательств по ядерной сделке следует ужесточить санкции - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество к новым санкциям в отношении Ирана в случае, если страна реализует обещания о сокращении обязательств по соглашению о ядерной программе, сообщает в понедельник интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот".
"Если Иран исполнит угрозы, международное сообщество должно будет немедленно применить заранее оговоренный санкционный механизм", - заявил Нетаньяху в понедельник.
Ранее в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня.
По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.
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