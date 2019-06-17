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Дальнее зарубежье 17.06.2019 22:50

Патрик Драи покупает аукционный дом Sothebys за $3,7 млрд

Французский миллиардер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice, достиг соглашения о приобретении одного из крупнейших и старейших аукционных домов мира Sothebys за $3,7 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Sothebys, компания будет продана фирме бизнесмена BidFair USA. Акционеры Sothebys получат $57 денежными средствами за акцию компании, что на 61% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу, и на 56% больше средней цены за последние 30 сессий.

Отмечается, что после завершения сделки, одобренной советом директоров Sothebys, будет проведен ее делистинг. До этого акции компании торговались на Нью-йоркской фондовой бирже в течение 31 года.

Сделке предстоит получить одобрение регуляторов и акционеров Sothebys, после чего, как ожидается, она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

Акции Sothebys подскочили на 57% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]