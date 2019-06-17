Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ - СМИ

Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне неуверенности в перспективах заключения нового транзитного договора с РФ до истечения срока действия текущей сделки, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию по телефону из Гааги назвала "весьма вероятным", что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года, когда закончится действующее соглашение.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказал Зеркаль.

Издание напоминает, что более трети потребляемого ЕС газа поступает из РФ, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам советских времен. Оператор трубопровода Укртрансгаз на минувшей неделе предложил, чтобы ЕС хранил до 4 млрд куб м газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа.

В начале июня глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" и европейские потребители природного газа в ожидании очередной "газовой войны" России против Украины увеличивают закачку газа в подземные хранилища, что обуславливает рост объемов транзита.

"Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне", европейские поставщики - тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища", - написал он 6 июня на своей странице в Facebook.

Коболев указывает, что в европейских подземных хранилищах газа его запасы уже на 20 млрд куб. м выше, чем в среднем за два предыдущих года". "Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года", - отметил глава "Нафтогаза".