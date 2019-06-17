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Регион 17.06.2019 18:22

ЕС ожидает от Ирана соблюдения ядерной сделки

ЕС выражает надежду, что Иран продолжит соблюдение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы очень надеемся, призываем и ожидаем, что Иран продолжит соблюдать свои обязательства по СВПД в полной мере", - заявила Могерини, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Могерини отметила, что до сих пор Иран соблюдал СВПД.

Ранее в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]