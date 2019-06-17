ЕС ожидает от Ирана соблюдения ядерной сделки

ЕС выражает надежду, что Иран продолжит соблюдение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы очень надеемся, призываем и ожидаем, что Иран продолжит соблюдать свои обязательства по СВПД в полной мере", - заявила Могерини, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Могерини отметила, что до сих пор Иран соблюдал СВПД.

Ранее в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.