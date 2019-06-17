SOCAR закрыла сделку по покупке активов EWE A.G. в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) закрыла сделку по приобретению турецких активов крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G, говорится в сообщении ГНКАР.

«Процесс купли-продажи Госнефтекомпанией Азербайджана управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее 5 компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom - завершен. Подписание соответствующего документа состоялось в понедельник в Турции. Сделка получила все необходимые разрешения (со стороны турецких органов – ИФ), и с сегодняшнего дня указанные компании будут осуществлять свою деятельность в составе SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR-ИФ)», - отмечается в сообщении.

SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний.

По данным турецких СМИ, сумма сделки по приобретению компанией SOCAR компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний составляет $140 млн .

EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова