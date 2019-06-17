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ТЭК 17.06.2019 19:24

SOCAR закрыла сделку по покупке активов EWE A.G. в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) закрыла сделку по приобретению турецких активов крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G, говорится в сообщении ГНКАР.

«Процесс купли-продажи Госнефтекомпанией Азербайджана управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее 5 компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom - завершен. Подписание соответствующего документа состоялось в понедельник в Турции. Сделка получила все необходимые разрешения (со стороны турецких органов – ИФ), и с сегодняшнего дня указанные компании будут осуществлять свою деятельность в составе SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR-ИФ)», - отмечается в сообщении.

SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний.

По данным турецких СМИ, сумма сделки по приобретению компанией SOCAR компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний составляет $140 млн .
EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ТУРЦИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]