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Регион 17.06.2019 19:27

Посла РФ в Ереване вызвали в МИД Армении после его встречи с Кочаряном

Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД республики в связи с его недавней встречей с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.

"Посол России был вызван в МИД", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос, был ли посол вызван в МИД в связи с его встречей с Кочаряном.

В свою очередь председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Рубен Рубинян на своей странице в фейсбуке написал, что в понедельник после заседания постоянной комиссии по внешним отношениям, на котором обсуждался также вопрос встречи посла России с Кочаряном, провел разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Министр сказал мне, что посол в прошлую пятницу был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении", - отметил Рубинян.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь МИД Армении заявила "Интерфаксу", что подтверждает.

"Подтверждаю, что посол России в Армении на прошлой неделе был вызван в МИД. Добавить нечего", - отметила Нагдалян.

Посол России в Армении Сергей Копыркин в минувший четверг, 13 июня, встретился с бывшим президентом республики Робертом Кочаряном.

"Встреча продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет", - сообщил тогда "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян.

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году.

18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Кроме того, 7 июня суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.

Апелляционный суд Армении рассматривает жалобы Генпрокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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