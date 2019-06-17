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Регион 17.06.2019 19:50

Президент Казахстана потребовал срочно обновить социальную политику

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил премьер-министру Аскару Мамину подготовить в срочном порядке пакет мер по обновлению социальной политики правительства, сообщила пресс-служба главы государства.

"Эта политика должна быть эффективной с точки зрения повышения уровня жизни населения, поэтому должна носить выверенный адресный характер", - сказал Токаев на встрече с Маминым в понедельник.

Слова президента приведены в сообщении пресс-службы.

Со своей стороны премьер проинформировал главу государства о принятых правительством мерах по решению актуальных социальных вопросов и исполнении ранее данных поручений.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОЦПОЛИТИКА, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]