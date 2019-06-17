Президент Казахстана потребовал срочно обновить социальную политику

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил премьер-министру Аскару Мамину подготовить в срочном порядке пакет мер по обновлению социальной политики правительства, сообщила пресс-служба главы государства.

"Эта политика должна быть эффективной с точки зрения повышения уровня жизни населения, поэтому должна носить выверенный адресный характер", - сказал Токаев на встрече с Маминым в понедельник.

Слова президента приведены в сообщении пресс-службы.

Со своей стороны премьер проинформировал главу государства о принятых правительством мерах по решению актуальных социальных вопросов и исполнении ранее данных поручений.