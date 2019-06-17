Цены на нефть продолжают снижаться, Brent торгуется у $61,9 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов в понедельник из-за рисков сокращения мирового спроса на топливо, которые нивелировали эффект от обычно поддерживающей рынок напряженности на Ближнем Востоке.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 подешевели на $0,12 (0,19%) - до $61,89 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $0,13 (0,25%) - до $52,38 за баррель.
Иран намерен увеличить мощности по производству низкообогащенного урана в течение десяти дней, заявил в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.
В частности, Камалванди отметил, что с 27 июня Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.
8 мая Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду прежде всего создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
"Скорее всего, это очередной политический ход Тегерана с целью вынудить европейские страны облегчить американские санкции против Ирана, которые подорвали экономику страны, - сказал старший экономист Oanda Эдвард Мойя. - Если Иран действительно нарушит договоренности по ядерной сделке, это повысит градус напряженности на Ближнем Востоке".
Между тем нефть продолжает дешеветь на прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), которое на прошлой неделе сообщило, что ожидает избытка предложения топлива на мировом рынке в 2020 году.
Ожидается, что такой прогноз может оказать давление на страны ОПЕК+, став очередным аргументом в пользу продления соглашения об ограничении нефтедобычи.
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