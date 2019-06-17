Объем мирового рынка гражданской авиации в ближайшие 20 лет достигнет $16 трлн - Boeing

Авиакомпаниям мира потребуется 44,04 тыс. новых самолетов общей стоимостью $6,8 трлн в ближайшие 20 лет, говорится в обновленном прогнозе американского авиаконцерна Boeing, обнародованном в рамках авиасалона в Ле-Бурже.
Кроме того, глобальному парку гражданских самолетов потребуются сервисы на общую сумму $9,1 трлн, что предусматривает совокупную оценку гражданского сегмента авиации в размере $16 трлн до конца 2038 года, говорится в пресс-релизе Boeing.
"Отрасль гражданской авиации демонстрирует исключительную устойчивость, - отметил вице-президент по маркетингу подразделения Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет. - Устойчивые рыночные показатели обеспечат двукратный рост парка гражданских самолетов в ближайшие два десятилетия, а также формирование масштабной экосистемы решений в области жизненного цикла для обслуживания и обеспечения эксплуатации этого парка".
Согласно прогнозу компании, 44% новых самолетов будут приобретаться на замену возрастных воздушных судов, остальная часть придется на удовлетворение растущего спроса на авиаперевозки. В совокупности новые самолеты обеспечат потребности отрасли при средних темпах роста пассажирских и грузовых перевозок в 4,6% и 4,2% соответственно.
С учетом новых самолетов и самолетов, которые останутся в эксплуатации, глобальный парк гражданских самолетов будет насчитывать 50,66 тыс. единиц до конца 2038 года. Прогнозируемое количество самолетов впервые пересекло отметку в 50 тыс.
Крупнейшим сегментом рынка остаются узкофюзеляжные самолеты - ожидается, что новые поставки этого типа самолетов составят 32,42 тыс. единиц в ближайшие 20 лет. Рост этого сегмента, спрос в котором оценивается в $3,78 трлн, происходит за счет развития лоукост-перевозок, устойчивого спроса на замену воздушных судов и развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
В широкофюзеляжном сегменте в ближайшие 20 лет потребуется 8,34 тыс. новых пассажирских самолетов общей стоимостью свыше $2,65 трлн. Спрос на широкофюзеляжные воздушные суда частично обусловлен существенным числом возрастных самолетов, которые потребуется заменить уже через несколько лет.
Спрос на новые региональные самолеты (вместимостью менее 90 пассажиров) до 2038 года составит 2,24 тыс. на сумму $105 млрд, прогнозируют эксперты Boeing.
Ожидается, что поставки новых самолетов в АТР составят 17,39 тыс., в Северную Америку - 9,13 тыс., в Европу - 8,99 тыс.
В России и странах СНГ, по оценкам Bloomberg, в ближайшие два десятилетия потребуется 1,28 тыс. новых самолетов на общую сумму $270 млрд.
В связи с ростом парка гражданских воздушных судов авиакомпаниям потребуется больший приток летного и технического персонала. Согласно прогнозу, отрасли гражданской авиации потребуется почти 2,5 млн новых специалистов до конца 2038 года.
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