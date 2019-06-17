Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер на суде - СМИ

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение.

Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда, сообщает агентство Associated Press.

Тело экс-президента отвезли в больницу.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.