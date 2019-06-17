Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.06.2019 20:21

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер на суде - СМИ

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение.

Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда, сообщает агентство Associated Press.

Тело экс-президента отвезли в больницу.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СМЕРТЬ


Похожие новости


Экс-президент Египта Мубарак оправдан по делу о гибели демонстрантов в 2011 году В Египте приговорили экс-президента Мурси к пожизненному заключению Экс-президент Египта Мурси судом приговорен к смерти Дело экс-президента Египта Мурси не было передано в военный суд, утверждает представитель судебной власти Экс-президент Египта Мубарак сломал бедренную кость - газета Судебный процесс над экс-президентом Египта Мурси по делу о шпионаже приостановлен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]