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Дальнее зарубежье 17.06.2019 20:32

На границе КНР с КНДР зафиксировали слабое землетрясение, вызванное взрывом - СМИ

Сейсмологические службы в Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 1,3 в регионе, граничащем с КНДР, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Причиной толчка, вероятно, стал взрыв, однако в целом характеристики землетрясения не указывают на то, что он мог быть вызван ядерным испытанием в Северной Корее, отмечает агентство.

Землетрясение было зарегистрировано в 16:38 близ китайского города Хуньчунь в провинции Гирин, граничащей с северокорейской провинцией Хамгён-Пукто.

Китайские эксперты отмечают, что речь может идти о взрыве, произошедшем на крайне небольшой глубине. Такая глубина не соответствует той, на которой обычно происходят землетрясения, вызванные подземными ядерными испытаниями в КНДР, отмечает ЭФЭ. Ранее ядерные испытания КНДР проводила на полигоне Пунгери, расположенном в 125 км от Хуньчуня, напоминает агентство.

Последнее ядерное испытание в КНДР, проведенное в сентябре 2017 года, спровоцировало землетрясение магнитудой 5,8.

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов.

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Тэги: КНДР, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОДОЗРЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]