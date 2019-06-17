На границе КНР с КНДР зафиксировали слабое землетрясение, вызванное взрывом - СМИ

Сейсмологические службы в Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 1,3 в регионе, граничащем с КНДР, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Причиной толчка, вероятно, стал взрыв, однако в целом характеристики землетрясения не указывают на то, что он мог быть вызван ядерным испытанием в Северной Корее, отмечает агентство.

Землетрясение было зарегистрировано в 16:38 близ китайского города Хуньчунь в провинции Гирин, граничащей с северокорейской провинцией Хамгён-Пукто.

Китайские эксперты отмечают, что речь может идти о взрыве, произошедшем на крайне небольшой глубине. Такая глубина не соответствует той, на которой обычно происходят землетрясения, вызванные подземными ядерными испытаниями в КНДР, отмечает ЭФЭ. Ранее ядерные испытания КНДР проводила на полигоне Пунгери, расположенном в 125 км от Хуньчуня, напоминает агентство.

Последнее ядерное испытание в КНДР, проведенное в сентябре 2017 года, спровоцировало землетрясение магнитудой 5,8.

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов.