Департамент автодорог Минрегионаразвития и инфраструктуры Грузии в понедельник объявил международный тендер на строительство дороги Шорапани-Аргвета протяженностью 14,7 км на Рикотском перевале, сложном участке скоростной автомагистрали "Восток-Запад" (Е-60).
Как говорится в сообщении ведомства, это повторное объявление тендера, поскольку предыдущий тендер на строительство данного участка был признан несостоявшимся.
Заявки на участие в повторном тендере будут приниматься до 16:00 по местному времени 1 августа 2019 года.
Согласно проекту, на участке Шорапани-Аргвета планируется проложить 4-х полосную цементно-бетонную дорогу с 14 мостами и 12 тоннелями. В сообщении также отмечается, что строительные работы будет финансировать не Японское агентство международного развития (JICA), как это планировалось первоначально, а Азиатский банк развития (АБР).
Шорапани-Аргвета - один из четырех участков пролегающей через Рикотский перевал 51,6-километровой дороги Чумателети-Аргвета, проект модернизации и расширения которой оценивается в $1 млрд. В рамках проекта планируется проложить новую четырехполосную дорогу с 97 мостами и 53 тоннелями.
По информации департамента автодорог, в настоящее время на Рикотском перевале уже идет строительство двух других участков дороги - Хеви-Убиса (12,2 км) и Убиса-Шорапани (13 км), которые финансируются за счет кредитов АБР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) соответственно. На очереди - участок Чумателети-Хеви (11,7 км), строительство которого также профинансирует ЕИБ.
Финансовую поддержку Грузии в расширении и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", которая пролегает от границы с Азербайджаном до Черного моря, также оказывают Всемирный банк и Евросоюз. В сообщении отмечается, что новая дорога через Рикотский перевал позволит сократить с 8 часов до 4-4,5 часов время в пути от границы Грузии с Азербайджаном до границы с Турцией.
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