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Транспорт и связь 17.06.2019 20:48

Грузия повторно объявила тендер на строительство участка автомагистрали "Восток-Запад"

Департамент автодорог Минрегионаразвития и инфраструктуры Грузии в понедельник объявил международный тендер на строительство дороги Шорапани-Аргвета протяженностью 14,7 км на Рикотском перевале, сложном участке скоростной автомагистрали "Восток-Запад" (Е-60).

Как говорится в сообщении ведомства, это повторное объявление тендера, поскольку предыдущий тендер на строительство данного участка был признан несостоявшимся.

Заявки на участие в повторном тендере будут приниматься до 16:00 по местному времени 1 августа 2019 года.

Согласно проекту, на участке Шорапани-Аргвета планируется проложить 4-х полосную цементно-бетонную дорогу с 14 мостами и 12 тоннелями. В сообщении также отмечается, что строительные работы будет финансировать не Японское агентство международного развития (JICA), как это планировалось первоначально, а Азиатский банк развития (АБР).

Шорапани-Аргвета - один из четырех участков пролегающей через Рикотский перевал 51,6-километровой дороги Чумателети-Аргвета, проект модернизации и расширения которой оценивается в $1 млрд. В рамках проекта планируется проложить новую четырехполосную дорогу с 97 мостами и 53 тоннелями.

По информации департамента автодорог, в настоящее время на Рикотском перевале уже идет строительство двух других участков дороги - Хеви-Убиса (12,2 км) и Убиса-Шорапани (13 км), которые финансируются за счет кредитов АБР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) соответственно. На очереди - участок Чумателети-Хеви (11,7 км), строительство которого также профинансирует ЕИБ.

Финансовую поддержку Грузии в расширении и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", которая пролегает от границы с Азербайджаном до Черного моря, также оказывают Всемирный банк и Евросоюз. В сообщении отмечается, что новая дорога через Рикотский перевал позволит сократить с 8 часов до 4-4,5 часов время в пути от границы Грузии с Азербайджаном до границы с Турцией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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