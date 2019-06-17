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Регион 17.06.2019 21:15

Президент Туркменистана назначил своего сына главой одной из областей страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего совещания по видеосвязи с главами регионов страны назначил своего сына Сердара Бердымухамедова хякимом (главой) Ахалского велаята (области), сообщает информационная программа "Ватан" туркменского Гостелерадио.

Ранее Сердар Бердымухамедов занимавшего должность заместителя хякима данного велаята.

Также сообщается, что глава государства освободил от должности прежнего хякима Шохрата Амангелдиева, назначив его заведующим отделом сельскохозяйственных отраслей кабинета министров Туркменистана.

Президент также сменил и хякима Дашогузского велаята - работавший на этом посту Маммет Байрамгулыев назначен на должность заведующего отделом промышленности продовольственных товаров в кабинете министров страны.

На пост руководителя северного региона страны назначен Назармырат Назармырадов, до этого работавший заместителем хякима Дашогузского велаята.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЫН, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]