Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2019 02:20

ЕС намерен укреплять сотрудничество в области обороны, тесно взаимодействовать с НАТО - постановление

В Евросоюзе заявили в понедельник, что в своей глобальной стратегии делают ставку на сотрудничество между своими членами в оборонной области, развитие прорывных технологий в военной промышленности, тесное взаимодействие с НАТО и активное противодействие "гибридным угрозам".

В понедельник в Брюсселе министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС заявили, что за три года реализации Глобальной стратегии Евросоюз предпринял "новаторские шаги в области безопасности и обороны".

"Работая над удовлетворением текущих и будущих потребностей Европы в сфере безопасности и обороны, ЕС расширяет свой потенциал для обеспечения безопасности, стратегическую автономию и взаимодействие с партнерами", - говорится в постановлении Совета ЕС.

В десяти гражданских миссиях и шести военных операциях, проводимых ЕС на трех континентах, занято около 4500 человек. Скоро ожидается создание Европейского оборонного фонда для повышения конкурентоспособности европейской оборонной промышленности. 23 из 28 стран ЕС участвуют в Постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO), работают над выполнением 34 оборонных проектов, несут обязательства по увеличению оборонных бюджетов, совместных инвестиций в оборону и развитию военного планирования.

Совет ЕС приветствовал усиление взаимодействия между ЕС и НАТО "учитывая, что ЕС и НАТО защищают общие ценности и продолжают сталкиваться с общими проблемами в области безопасности".

Работа по противодействию гибридным угрозам " идет хорошими темпами и усиливается после нападения в Солсбери (т.н. "отравления Скрипалей" - ИФ)".

"Совет приветствует растущий спектр возможных ответных мер на уровне ЕС, включая режим автономных киберсанкций, режим автономных санкций против применения химического оружия, а также скоординированные ответные меры на дезинформацию посредством плана действий против дезинформации и создания Системы быстрого оповещения для улучшения обмена информацией с государствами-членами", - говорится в постановлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СТРАТЕГИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Еврокомиссия настроена радикально сократить пластиковые отходы в Европе к 2030 году Астана призывает ЕС при разработке новой стратегии по Центральной Азии исходить из потребностей самих стран региона Совет ЕС по иностранным делам принял стратегию послевоенного восстановления и развития для Ирака Стратегия партнерства ЕС - Центральная Азия доказала свою состоятельность, считают в Евросоюзе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]