Deutsche Bank AG готовит масштабную реорганизацию торговых операций, в том числе создание банка "плохих" активов, которому могут быть переданы активы на сумму до 50 млрд евро, пишет газета Financial Times.

По словам источников газеты, торговые операции с акциями и с деривативами на процентные ставки за пределами континентальной Европы будут резко сокращены или полностью закрыты в рамках реорганизации.

Руководству банка еще предстоит принять финальное решение по этому вопросу, отметили источники.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристофер Севинг хотел бы, чтобы банк отошел от инвестиционно-банковского бизнеса, и намерен обозначить в качестве новых приоритетных направлений операционное обслуживание и управление активами состоятельных клиентов.

В банк "плохих" активов, по словам источников, войдут, главным образом, долгосрочные деривативы.

Его точный размер пока не определен: топ-менеджеры Deutsche Bank обсуждают передачу банку активов на сумму не менее 30 млрд, однако в конечном итоге сумма может составить 40-50 млрд, и последний вариант является более вероятным, отмечают источники.

Таким образом, объем активов, который будет передан банку "плохих" активов, может составить до 14% баланса Deutsche Bank.

Севинг, вероятно, объявит о реорганизации операций одновременно с публикацией банком отчетности за первое полугодие в конце июля, пишет FT.

"Deutsche Bank работает над мерами по ускорению трансформации бизнеса для улучшения рентабельности операций. Мы проинформируем все заинтересованные стороны, если это потребуется и когда это потребуется", - говорится в заявлении банка.

Акции Deutsche Bank прибавляют 1,9% на торгах во Франкфурте в понедельник.