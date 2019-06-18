Deutsche Bank AG готовит масштабную реорганизацию торговых операций, в том числе создание банка "плохих" активов, которому могут быть переданы активы на сумму до 50 млрд евро, пишет газета Financial Times.
По словам источников газеты, торговые операции с акциями и с деривативами на процентные ставки за пределами континентальной Европы будут резко сокращены или полностью закрыты в рамках реорганизации.
Руководству банка еще предстоит принять финальное решение по этому вопросу, отметили источники.
Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристофер Севинг хотел бы, чтобы банк отошел от инвестиционно-банковского бизнеса, и намерен обозначить в качестве новых приоритетных направлений операционное обслуживание и управление активами состоятельных клиентов.
В банк "плохих" активов, по словам источников, войдут, главным образом, долгосрочные деривативы.
Его точный размер пока не определен: топ-менеджеры Deutsche Bank обсуждают передачу банку активов на сумму не менее 30 млрд, однако в конечном итоге сумма может составить 40-50 млрд, и последний вариант является более вероятным, отмечают источники.
Таким образом, объем активов, который будет передан банку "плохих" активов, может составить до 14% баланса Deutsche Bank.
Севинг, вероятно, объявит о реорганизации операций одновременно с публикацией банком отчетности за первое полугодие в конце июля, пишет FT.
"Deutsche Bank работает над мерами по ускорению трансформации бизнеса для улучшения рентабельности операций. Мы проинформируем все заинтересованные стороны, если это потребуется и когда это потребуется", - говорится в заявлении банка.
Акции Deutsche Bank прибавляют 1,9% на торгах во Франкфурте в понедельник.
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