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Регион 17.06.2019 22:30

В США призывают ответить на "ядерный шантаж" Ирана

В США считают заявления Ирана о повышении уровня обогащения урана "ядерным шантажом" и призывают в ответ усилить международное давление на Тегеран, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Мы должны ответить на ядерный шантаж режима усилением международного давления", - заявил пресс-секретарь Совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис.

Маркис подчеркнул, что недостатки СВПД в итоге и привели к тому, что Иран теперь может повышать уровень обогащения урана.

"Планы Ирана по обогащению возможны только потому, что ужасная ядерная сделка сохранила (ядерный - ИФ) потенциал (Ирана - ИФ). Президент Трамп ясно давал понять, что он никогда не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - сказал Маркис.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Ирана в Twitter, написав сообщение, похожее на газетный заголовок.

"Иран выйдет за пределы ограничений по запасу урана", - сообщил Трамп.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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Тэги: США, ИРАН, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]