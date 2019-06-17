В США считают заявления Ирана о повышении уровня обогащения урана "ядерным шантажом" и призывают в ответ усилить международное давление на Тегеран, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.
"Мы должны ответить на ядерный шантаж режима усилением международного давления", - заявил пресс-секретарь Совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис.
Маркис подчеркнул, что недостатки СВПД в итоге и привели к тому, что Иран теперь может повышать уровень обогащения урана.
"Планы Ирана по обогащению возможны только потому, что ужасная ядерная сделка сохранила (ядерный - ИФ) потенциал (Ирана - ИФ). Президент Трамп ясно давал понять, что он никогда не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - сказал Маркис.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Ирана в Twitter, написав сообщение, похожее на газетный заголовок.
"Иран выйдет за пределы ограничений по запасу урана", - сообщил Трамп.
17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.
Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов
ВС Армении получили многократный ответ за «карательные действия» против азербайджанских военных - Гасанов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов при предложении в 672 млн манатов
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 5,2%
Азербайджан в январе-мае увеличил импорт продовольствия на 15%
Минобороны Азербайджана расследует инцидент с попаданием учебного снаряда в жилой дом в ходе учений
MIDA в первой половине 2020г планирует начать продажу квартир в ЖК в Говсанах
Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian European Club на шоколадной фабрике «Ulduz»
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви