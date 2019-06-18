Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2019 09:10

США при Трампе предоставили Венесуэле гуманитарную помощь на $213 млн - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти за время президентства Дональда Трампа предоставили Венесуэле гуманитарную помощь на сумму $213 млн.

"При президенте Дональде Трампе США предоставили более $213 млн гуманитарной помощи венесуэльцам, страдающим от жесткой диктатуры", - написал Пенс в своем твиттере.

Он еще раз подчеркнул, что США поддерживают самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"Народ Венесуэлы страдает от жестокой и репрессивной диктатуры Николаса Мадуро. Политический кризис в Венесуэле заставил более 4 млн венесуэльцев покинуть свою страну, и ситуация только ухудшается. Это должно закончиться сейчас", - заявил вице-президент США.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ, ПЕНС


Похожие новости


США намерены принять дополнительные меры против поставок нефти из Венесуэлы на Кубу - Болтон Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн Трамп: Россия проинформировала о выводе большинства "своих людей" из Венесуэлы Целью переговоров венесуэльских властей и оппозиции в Норвегии должен стать уход Мадуро - Госдеп Помпео потребовал освобождения вице-спикера венесуэльского парламента США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой - советник Трампа по нацбезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]