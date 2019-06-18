США при Трампе предоставили Венесуэле гуманитарную помощь на $213 млн - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти за время президентства Дональда Трампа предоставили Венесуэле гуманитарную помощь на сумму $213 млн.
"При президенте Дональде Трампе США предоставили более $213 млн гуманитарной помощи венесуэльцам, страдающим от жесткой диктатуры", - написал Пенс в своем твиттере.
Он еще раз подчеркнул, что США поддерживают самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
"Народ Венесуэлы страдает от жестокой и репрессивной диктатуры Николаса Мадуро. Политический кризис в Венесуэле заставил более 4 млн венесуэльцев покинуть свою страну, и ситуация только ухудшается. Это должно закончиться сейчас", - заявил вице-президент США.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.
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