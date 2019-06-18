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Дальнее зарубежье 18.06.2019 09:11

Более 10 человек уже стали жертвами землетрясения на юго-западе Китая, множество пострадавших - СМИ с места событий

В результате землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань погибли 11 человек, более 120 получили ранения и травмы, сообщают СМИ с места событий.

Они приводят данные на 06:00 по местному времени (02:00 ).

Первый толчок магнитудой 6 был зафиксирован в 22:55 понедельника по местному времени (19:55 ), за ним последовал второй толчок магнитудой 5,3.

Власти принимают меры к поиску остающихся в живых людей и оказанию помощи пострадавшим. К спасательным работам привлечены около 600 военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ПРОВИНЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]