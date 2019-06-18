Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.06.2019 09:33

Пентагон опубликовал новые фотографии, якобы доказывающие причастность Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

Министерство обороны США опубликовало больше фотографий, якобы связанных с нападениями на два нефтяных танкера в Оманском заливе и доказывающих, что Иран несет ответственность за атаки.

Изображения показывают два танкера, подвергшихся нападению - Front Altair и Kokura Courageous.

На спутниковых снимках от Maxar Technologies, в частности, виден Front Altair с "обширными повреждениями правого борта танкера, вызванные взрывом и пожаром на корабле."

Некоторые фотографии, сделанные с вертолета ВМС США и рядом с корпусом японского танкера Kokura Courageous, демонстрируют белый катер, на котором находится несколько человек в темно-зеленой форме.

По данным Пентагона, фото показывают катер Корпуса Стражей Исламской революции и то, как иранский военно-морской персонал удаляет неразорвавшуюся мину с судна.

При этом ни на фотографиях, ни в сопроводительных документах нет свидетельств размещения магнитных мин на судне.

Но в заявлении Пентагона утверждается, что "Иран несет ответственность за атаку на основе видеодоказательств" и "мастерства, необходимого для быстрого удаления неразорвавшейся мины ".

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон и Лондон возложили ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. При этом в пресс-релизе МИД Великобритании отмечалось, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на танкеры в Оманском заливе совершил нападение Корпус Стражей Исламской революции.

Иран эти обвинения отрицает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, АТАКИ, СНИМКИ


Похожие новости


США не исключают вооруженного ответа на действия Ирана в регионе - Помпео Помпео вновь заявил о причастности Ирана к атакам на танкеры, но доказательств не привел Трамп не сомневается, что за нападением на танкеры в районе Ормузского пролива стоит Тегеран Вашингтон продолжает добиваться от Ирана возвращения к диалогу - Помпео Иран против ядерного оружия, но США не смогут помешать при желании создать его - верховный лидер Ирана Верховный лидер Ирана не желает вести диалог с Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]