Пентагон опубликовал новые фотографии, якобы доказывающие причастность Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

Министерство обороны США опубликовало больше фотографий, якобы связанных с нападениями на два нефтяных танкера в Оманском заливе и доказывающих, что Иран несет ответственность за атаки.

Изображения показывают два танкера, подвергшихся нападению - Front Altair и Kokura Courageous.

На спутниковых снимках от Maxar Technologies, в частности, виден Front Altair с "обширными повреждениями правого борта танкера, вызванные взрывом и пожаром на корабле."

Некоторые фотографии, сделанные с вертолета ВМС США и рядом с корпусом японского танкера Kokura Courageous, демонстрируют белый катер, на котором находится несколько человек в темно-зеленой форме.

По данным Пентагона, фото показывают катер Корпуса Стражей Исламской революции и то, как иранский военно-морской персонал удаляет неразорвавшуюся мину с судна.

При этом ни на фотографиях, ни в сопроводительных документах нет свидетельств размещения магнитных мин на судне.

Но в заявлении Пентагона утверждается, что "Иран несет ответственность за атаку на основе видеодоказательств" и "мастерства, необходимого для быстрого удаления неразорвавшейся мины ".

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон и Лондон возложили ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. При этом в пресс-релизе МИД Великобритании отмечалось, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на танкеры в Оманском заливе совершил нападение Корпус Стражей Исламской революции.

Иран эти обвинения отрицает.