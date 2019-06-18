У МИД Азербайджана имеются вопросы к сопредседателям МГ ОБСЕ в связи с проведением Арменией военных учений в Карабахе

МИД Азербайджана считает, что действия руководства Армении, объявивших о проведении военных учений в оккупированном Нагорном Карабахе, не поддаются логическому объяснению.

«Не хотелось бы верить, что в Армении побеждает партия войны. В таком случае, это дорога в никуда. Данные действия армянской стороны не поддаются объяснению, особенно, в преддверии вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана на основе предложения сопредседателей МГ ОБСЕ», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Лейлы Абдуллаевой.

По ее мнению, трудно понять логику руководства Армении. «С одной стороны, министр обороны этой страны объявляет о проведении военных учений с участием 10 тыс. военнослужащих на оккупированных территориях Азербайджана, а с другой стороны, их же министр иностранных дел собирается участвовать на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Интересно знать, способно ли армянское руководство дать логическое объяснение своим действиям. Невольно напрашивается вопрос к сопредседателям от России, США и Франции, и что дальше?», - подчеркнула пресс-секретарь.

А.Азизов