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Карабахский конфликт 18.06.2019 09:15

У МИД Азербайджана имеются вопросы к сопредседателям МГ ОБСЕ в связи с проведением Арменией военных учений в Карабахе

МИД Азербайджана считает, что действия руководства Армении, объявивших о проведении военных учений в оккупированном Нагорном Карабахе, не поддаются логическому объяснению.

«Не хотелось бы верить, что в Армении побеждает партия войны. В таком случае, это дорога в никуда. Данные действия армянской стороны не поддаются объяснению, особенно, в преддверии вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана на основе предложения сопредседателей МГ ОБСЕ», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Лейлы Абдуллаевой.

По ее мнению, трудно понять логику руководства Армении. «С одной стороны, министр обороны этой страны объявляет о проведении военных учений с участием 10 тыс. военнослужащих на оккупированных территориях Азербайджана, а с другой стороны, их же министр иностранных дел собирается участвовать на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Интересно знать, способно ли армянское руководство дать логическое объяснение своим действиям. Невольно напрашивается вопрос к сопредседателям от России, США и Франции, и что дальше?», - подчеркнула пресс-секретарь.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]