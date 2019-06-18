Бабич продолжит заниматься Белоруссией и на новом посту - газета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между положительной оценкой работы Михаила Бабича на посту посла РФ в Белоруссии и его назначением на пост замминистра экономического развития нет противоречия.

"Между положительной оценкой работы Бабича и его новым назначением, которое выглядит как понижение, противоречия нет. Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой", - пояснил Песков газете "Ведомости".

Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы Союзного государства Белоруссии и России, рассказал изданию федеральный чиновник.

Кроме того, в сферу его компетенции будут входить "также вопросы, касающиеся взаимодействия с регионами", добавил собеседник газеты, близкий к Минэкономразвития.

Министр экономического развития Максим Орешкин возглавляет с российской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции с Белоруссией.