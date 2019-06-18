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СНГ 18.06.2019 10:18

Зеленский рассказал, что заявит Путину при возможной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского государства выразил надежду, что Крым в скорейшем времени вернется в состав Украины.

"Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 18 июня ожидается встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, КРЫМ, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]