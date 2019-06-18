Более 300 полицейских пострадали за три дня митингов в Казахстане - глава МВД

В Казахстане за три дня несанкционированных митингов более 300 сотрудников полиции получили различные травмы, шестеро из них госпитализированы, заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
"Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения, шесть из них находятся в госпитале. Это за трое суток - 9, 10 и 11 числа", - сказал Тургумбаев журналистам во вторник в Нур-Султане.
Глава МВД отметил, что ведомство ранее не озвучивало эту цифру, и напомнил, что полиция не применяла специальных средств на несанкционированных митингах.
"Вы видели на видео- и фотосъемках, как нападают на полицейских, пинают щиты, выдергивают, избивают. В основном легкие телесные повреждения - 300 человек, шесть из них до сих госпитализированы. Есть и перелом голени, черепно-мозговые травмы, потому что телесные повреждения наносились палками, камнями и арматурой, которые использовали граждане, которые дестабилизировали обстановку", - добавил он.
Как сообщалось, в крупных городах Казахстана - Нур-Султане и Алматы - с 9 июня, когда в стране проходили президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По информации МВД, митинги были организованы сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.
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