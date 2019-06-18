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СНГ 18.06.2019 11:02

Порядка 4 тысяч человек были задержаны за все дни митингов в Казахстане - глава МВД

Полиция Казахстана за все дни митингов, прошедших в столице Нур-Султане и Алматы, задержала порядка 4 тыс. человек, из которых около тысячи привлечены к административной ответственности в виде штрафа и ареста, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

"Было задержано около 4 тыс. граждан. 3 тыс. из этих граждан были профилактированы и освобождены. 677 человек привлечены к административному аресту, 305 - к административному штрафу. То есть, привлечены согласно административному кодексу около тысячи граждан", - сказал Тургумбаев журналистам во вторник.

Как сообщалось, в крупных городах Казахстана - Нур-Султане и Алматы - с 9 июня, когда в стране проходили президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По информации МВД, митинги были организованы сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

Ранее Генпрокуратура Казахстана сообщала, что всего за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек, арестованы 670.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИТИНГИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]