Порядка 4 тысяч человек были задержаны за все дни митингов в Казахстане - глава МВД

Полиция Казахстана за все дни митингов, прошедших в столице Нур-Султане и Алматы, задержала порядка 4 тыс. человек, из которых около тысячи привлечены к административной ответственности в виде штрафа и ареста, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

"Было задержано около 4 тыс. граждан. 3 тыс. из этих граждан были профилактированы и освобождены. 677 человек привлечены к административному аресту, 305 - к административному штрафу. То есть, привлечены согласно административному кодексу около тысячи граждан", - сказал Тургумбаев журналистам во вторник.

Как сообщалось, в крупных городах Казахстана - Нур-Султане и Алматы - с 9 июня, когда в стране проходили президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По информации МВД, митинги были организованы сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

Ранее Генпрокуратура Казахстана сообщала, что всего за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек, арестованы 670.