SOCAR и BOTAS создадут оператора для эксплуатации TANAP, BP претендует на участие

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и турецкая газовая госкомпания BOTAS создадут совместную операционную компанию для эксплуатации Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), сообщают турецкие СМИ.
«SOCAR и BOTAS несколько месяцев назад договорились о создании на паритетных долях (50% на 50%) совместной операционной компании для обеспечения надежной и беспрерывной транспортировки газа по газопроводу TANAP. Для новой компании будет использована модель операционной компании, занимающейся эксплуатацией нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В частности, для управления турецким участком БТД компанией BOTAS была создана BOTAS International Limited Company (BIL)», - отмечают издания.
По данным СМИ, наряду с SOCAR и BOTAS, партнерство в новой операционной компании рассчитывает получить британская компания BP.
«Компания уже провела ряд встреч в Анкаре по этому вопросу и выразила намерение стать участником нового СП. SOCAR и BOTAS в настоящее время оценивают это предложение», - отмечается в информации.
Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TANAP и по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) ожидается в середине 2020 года.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд.
Н.Аббасова
Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов
ВС Армении получили многократный ответ за «карательные действия» против азербайджанских военных - Гасанов
Минобороны Азербайджана расследует инцидент с попаданием учебного снаряда в жилой дом в ходе учений
MIDA в первой половине 2020г планирует начать продажу квартир в ЖК в Говсанах
Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Тегеран не желает развязывать войну ни с какой страной - Рухани
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения и Корейский полуостров - чиновник
Решение Ирана нарастить производство низкообогащенного урана посылает политический сигнал - постпред РФ при МАГАТЭ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian European Club на шоколадной фабрике «Ulduz»
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви