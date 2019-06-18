SOCAR и BOTAS создадут оператора для эксплуатации TANAP, BP претендует на участие

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и турецкая газовая госкомпания BOTAS создадут совместную операционную компанию для эксплуатации Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), сообщают турецкие СМИ.

«SOCAR и BOTAS несколько месяцев назад договорились о создании на паритетных долях (50% на 50%) совместной операционной компании для обеспечения надежной и беспрерывной транспортировки газа по газопроводу TANAP. Для новой компании будет использована модель операционной компании, занимающейся эксплуатацией нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В частности, для управления турецким участком БТД компанией BOTAS была создана BOTAS International Limited Company (BIL)», - отмечают издания.

По данным СМИ, наряду с SOCAR и BOTAS, партнерство в новой операционной компании рассчитывает получить британская компания BP.

«Компания уже провела ряд встреч в Анкаре по этому вопросу и выразила намерение стать участником нового СП. SOCAR и BOTAS в настоящее время оценивают это предложение», - отмечается в информации.

Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TANAP и по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) ожидается в середине 2020 года.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд.

Н.Аббасова