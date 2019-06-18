Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.06.2019 11:12

Россия и Китай подписали программу сотрудничества в сфере охраны окружающей среды на 2020-2021 годы

Генпрокурор России Юрий Чайка и Верховный народный прокурор КНР Чжан Цзюн в Хабаровске подписали программу сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 год, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

Программа сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 год подписана в рамках "круглого стола" по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и окружающей среды. В совещании приняли участие прокуроры России и Китая.

"Обеспечение экологической безопасности в районе бассейна реки Амур - важнейшая задача для наших государств. Сегодня мы подпишем программу сотрудничества между нашими прокуратурами на 2020 -2021 годы... Подтверждаем с нашей стороны нацеленность на совместную работу и готовность оказывать необходимую поддержку китайским коллегам на благо наших стран", - сообщил перед подписанием Чайка.

Генпрокурор выразил надежду, что подписанная программа даст нам юридический механизм взаимодействия прокуратур КНР и РФ в сфере экологической безопасности.

Он отметил, что прокуратуры стран смогут обмениваться опытом в рамках семинаров, но и делиться аналитическими наработками.

В свою очередь генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь отметил, что защита окружающей среды является важной темой для его ведомства.

"Наша программа сотрудничества является важным свидетельством для будущего сотрудничества и взаимодействия. В прошлом году мы уже учредили департамент надзора и защиты окружающей среды. Именно в этой сфере нам нужно больше учиться в вас", - сказал господин Чжан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ХАБАРОВСК, ПРИРОДООХРАНА, ПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Более 200 человек ликвидируют последствия крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России Черные ящики разбившегося под Хабаровском L-410 расшифрованы - МАК Власти подтвердили обнаружение "черных ящиков" разбившегося в Хабаровском крае самолета Выжившую при крушении самолета в Нелькане девочку обследуют врачи и психологи в Хабаровске Погибшие при падении самолета в Нелькане были жителями села

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]