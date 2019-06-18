Россия и Китай подписали программу сотрудничества в сфере охраны окружающей среды на 2020-2021 годы

Генпрокурор России Юрий Чайка и Верховный народный прокурор КНР Чжан Цзюн в Хабаровске подписали программу сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 год, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.
Программа сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 год подписана в рамках "круглого стола" по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и окружающей среды. В совещании приняли участие прокуроры России и Китая.
"Обеспечение экологической безопасности в районе бассейна реки Амур - важнейшая задача для наших государств. Сегодня мы подпишем программу сотрудничества между нашими прокуратурами на 2020 -2021 годы... Подтверждаем с нашей стороны нацеленность на совместную работу и готовность оказывать необходимую поддержку китайским коллегам на благо наших стран", - сообщил перед подписанием Чайка.
Генпрокурор выразил надежду, что подписанная программа даст нам юридический механизм взаимодействия прокуратур КНР и РФ в сфере экологической безопасности.
Он отметил, что прокуратуры стран смогут обмениваться опытом в рамках семинаров, но и делиться аналитическими наработками.
В свою очередь генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь отметил, что защита окружающей среды является важной темой для его ведомства.
"Наша программа сотрудничества является важным свидетельством для будущего сотрудничества и взаимодействия. В прошлом году мы уже учредили департамент надзора и защиты окружающей среды. Именно в этой сфере нам нужно больше учиться в вас", - сказал господин Чжан.
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